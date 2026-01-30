Taşacak Bu Deniz 16. bölüm ön izleme: Adil ve Oruç'un düeti! "Vay benim dertli başım..."

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarına damga vuruyor.

30 Ocak Cuma 16. kez ekrana gelecek olan diziye dair her bir paylaşım, gündem oluyor.

Yayınlanan son ön izleme ise, izleyicileri mest etti.

Adil ve Oruç'un çay masasında söyledikleri şarkı, beğeni topladı.

Yorumlar ise "Damat ve kayınbaba düeti", "Herkes anladı", "Çok güzel sahne" tarzında oldu.

"Vay benim dertli başım, gece benim sırdaşım" diyen Adil Koçari ve Oruç Furtuna'nın o anları...