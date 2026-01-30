Abone ol: Google News

Taşacak Bu Deniz 16. bölüm ön izleme: Adil ve Oruç'un düeti! "Vay benim dertli başım..."

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi gelen ön izleme fragmanı, Adil ve Oruç'un düetini yansıttı. "Vay benim dertli başım, gece benim sırdaşım" diyerek söyledikleri şarkı, beğeni topladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.01.2026 09:15
Taşacak Bu Deniz 16. bölüm ön izleme: Adil ve Oruç'un düeti!
  • TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm ön izleme fragmanı, Adil ve Oruç'un düetini sergiledi.
  • "Vay benim dertli başım, gece benim sırdaşım" şarkısı izleyicilerden beğeni topladı.
  • Yorumlar ise "Damat ve kayınbaba düeti" ve "Çok güzel sahne" gibi ifadelerle olumlu oldu.

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarına damga vuruyor.

30 Ocak Cuma 16. kez ekrana gelecek olan diziye dair her bir paylaşım, gündem oluyor.

Yayınlanan son ön izleme ise, izleyicileri mest etti.

Adil ve Oruç'un çay masasında söyledikleri şarkı, beğeni topladı.

Yorumlar ise "Damat ve kayınbaba düeti", "Herkes anladı", "Çok güzel sahne" tarzında oldu.

"Vay benim dertli başım, gece benim sırdaşım" diyen Adil Koçari ve Oruç Furtuna'nın o anları...

Medya Haberleri