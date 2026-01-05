Taşacak Bu Deniz’e “Minik Fadime” geliyor! O detay ele verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadeniz atmosferi ve güçlü hikâyesiyle dikkat çeken Taşacak Bu Deniz, yeni bölümleri öncesinde izleyiciyi heyecanlandıran bir gelişmeyle gündeme geldi.

TRT 1’in sevilen yapımına sürpriz bir çocuk oyuncunun dahil olacağı konuşuluyor.

Dizide sıkça yer verilen flashback sahnelerinde, ana karakterlerin geçmişlerine ve çocukluk yıllarına ışık tutulması dikkat çekiyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre diziye dahil olacak çocuk oyuncu, Fadime karakterinin küçüklüğünü canlandıracak.

SOSYAL MEDYADAKİ DETAY ELE VERDİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin kadrosuna, çocuk oyuncu Güneş Işıksal’ın dahil olacağı iddia edildi.

Yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, sosyal medyada dikkat çeken bir detay izleyicilerin radarına takıldı.

Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan ile Güneş Işıksal’ın Instagram’da birbirlerini takip etmesi, “Güneş, Fadime’nin çocukluğunu mu canlandıracak?” iddialarını güçlendirdi.

Minik oyuncunun dizide üstleneceği rol ve hikayeye nasıl dahil olacağı, Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümleriyle birlikte netlik kazanacak.