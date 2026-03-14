Taşacak Bu Deniz 22. bölüm fragmanı: Hicran’ın maskesi düştü! Eleni bakın ne yapacak

Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz, 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Karadeniz’in sert doğası ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken yapımda yeni bölümde tansiyon daha da yükselecek.

Eleni’nin gerçeklerle yüzleşmesi dikkat çekerken, Hicran’ın bu durum karşısında nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.

HİCRAN'IN YALANI ORTAYA ÇIKIYOR

Esme'yle yaşanan kavganın ardından bıçak darbesi alan Hicran, hastaneye kaldırılıyor. Eleni, kendisini muayene ederken çocuğu olmayacağını öğreniyor.

“Hicran’ın çocuk doğurması imkansız. Hicran beni nasıl doğurdu ki?” sorusu fragmana damga vurdu.

