Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Taylandlı sosyal medya fenomeni 21 yaşındaki Thanakarn Kanthee, bilinen adıyla Bank Leicester 25 Aralık’ta Chanthaburi’nin Tha Mai bölgesinde bir doğum günü partisine katıldı.

Partide, her biri yaklaşık 350 mililitrelik üç şişe viskiyi içmesi karşılığında toplam 30 bin baht (yaklaşık 30 bin TL) teklif edildi.

Sosyal medyada yayılan videolarda, Kanthee’nin 20 dakikada iki şişeyi bitirdiği ve meydan okuma sonrası fenalaşarak, bilincini kaybetti görüldü.

30 BİN TL İÇİN İDDİAYA GİRDİ: İKİ ŞİŞE İÇKİ İÇTİ

The Independent'ın aktardığına göre genç adamın saatler sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Otopsi sonucunda, Kanthee’nin ölümüne akut kalp yetmezliğinin neden olduğu açıklandı.

Polis, olaya ilişkin iki sosyal medya fenomenini tutukladı.

Şüphelilerden Ekachart Meephrom’un, Kanthee’yi meydan okumaya cesaretlendirdiği ancak doğrudan sorumlu olmadığını iddia ettiği bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Meephrom, taksirle ölüme neden olmak suçundan yargılanıyor ve kefalet talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Tayland yasalarına göre bu suç, 10 yıla kadar hapis ve 20 bin bahta kadar para cezası ile sonuçlanabiliyor.

Meydan okuma sırasında tezahürat yapan kişilerin görüntüleri sosyal medyada viral oldu ve büyük tepki çekti.