Temel Reis'in gerçek Safinaz'ı bakın kimmiş

Bir dönemin efsane çizgi filmi Temel Reis, sadece kas gücüyle değil, Safinaz'a olan saf ve komik aşkıyla da milyonların gönlünde taht kurdu.

Ama şaşırtıcı gerçek şu: Safinaz (orijinal adıyla Olive Oyl), gerçek bir kadından esinlenilerek yaratıldı.

Olive Oyl karakteri, karikatürist E.C. Segar'ın 1919 yılında yarattığı Thimble Theatre çizgi dizisinin bir parçasıydı.

Ancak Olive’in görünüşü ve tavırları, Segar’ın tanıdığı gerçek bir kadından esinlenilerek şekillendi.

Bu kişinin adı Dora Paskel idi; Uzun boylu, ince yapılı ve ilginç mizacıyla dikkat çeken bir kadındı.

Olive Oyl karakteri, onun karikatürize edilmiş hali olarak hayata geçirildi.

İşte, gerçek Safinaz...