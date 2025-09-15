Teşkilat 149. bölüm fragmanı: "Asıl savaş şimdi başlıyor!"

TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat, heyecan dolu yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Rabia Öztürk’ün yer aldığı dizi, aksiyon ve stratejik hamlelerle dolu hikâyesine 149. bölümüyle devam edecek.
TIMS&B Production imzası taşıyan yapım, yeni sezonda katılan oyuncularla farklı bir boyut kazanıyor.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Yayınlanan 149. bölüm fragmanı, merak uyandırıcı sahneleriyle izleyiciden büyük ilgi gördü. Özellikle Hilal Turhantürk (Rabia Soytürk) ve Altay Yalçındağ (Tolga Sarıtaş) arasında yaşanacak gelişmeler şimdiden diziseverlerin gündemine oturdu.
Dizi, 21 Eylül Pazar akşamı 149. Bölümüyle ekranlara gelecek.
İşte Teşkilat 149. Bölüm fragmanı: