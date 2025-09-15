Teşkilat 149. bölüm fragmanı: "Asıl savaş şimdi başlıyor!" TRT 1’in sevilen yapımlarından Teşkilat, uzun bir aranın ardından yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Rabia Öztürk’ün yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu. İşte Teşkilat 149. bölüm fragmanı…