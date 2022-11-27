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    Teşkilat bu akşam (27 Kasım) yok mu, neden yayınlanmadı? Teşkilat yeni bölüm tarihi

    Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat, bugünkü yayın akışında yer almadı. Seyirciler ise "Teşkilat bu akşam yok mu" sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Kasım Teşkilat dizisinin akıbeti...
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 16:07
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    Teşkilat bu akşam (27 Kasım) yok mu, neden yayınlanmadı? Teşkilat yeni bölüm tarihi

    Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, 27 Kasım Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacaktı.

    TRT1 yayın akışında Teşkilat'ın yer almadığını gören izleyiciler, konuyla ilişkin araştırmaları hızlandırdı.

    Bu kapsamda, "27 Kasım Teşkilat yeni bölüm yok mu, neden yayınlanmadı" merak ediliyor.

    Peki bu akşam Teşkilat yayınlanmayacak mı? İşte nedeni...

    Teşkilat bu akşam yok mu?

    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TRT 1'in birçok dizisi bir haftalık ara verdi. Teşkilat dizisi de bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak.

    Yeni bölüm tarihi

    Teşkilat dizisinin4 Aralık Pazar akşamı yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.

     


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