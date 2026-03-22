Teşkilat'a yeni karakter: İran'dan "Sultan" geliyor

TRT 1'in pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat, derin devlet sistemini ekranlara taşıyor.

Aksiyon dolu hikayesi ile izleyicileri ekrana kilitleyen Teşkilat, karakterleriyle de dikkat çekiyor.

Dizinin yeni bölümünde yeni bir oyuncu konuk olacak.

"SULTAN" KONUK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Bir zamanlara damga vuran Çemberimde Gül Oya dizisinde Canan rolünü canlandıran Goncagül Sunar, Teşkilat dizisine konuk oluyor.

Sunar, 175. Bölümde dahil olacağı dizide “Sultan” rolü ile İranlı ordu yöneten bir derin devlet temsilcisine hayat verecek.