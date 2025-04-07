Teşkilat'ın Yeni Neslihan'ı Merak Edildi; Bakın Kimin İsmi Geçiyor..

Yağmur Uçar

Teşkilat dizisinin Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, sosyal medya hesabında paylaştığı boykota dair paylaşımlar nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından yerine kimin geleceği ise merak konusu oldu.

Neslihan karakterinin kim olacağı konusunda oyuncu arayışı başladı.

ADI GEÇEN İSİM

Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş’a partner olacak kadın oyuncu arayışları devam ederken adaylar arasında adı geçen bir isim, ortaya atıldı.

Dizinin yeni başrol kadın oyuncusu olacağı iddia edilen oyuncu Gülsüm Ali İlham oldu.

Oyuncu Gülsim Ali'den ve TRT'den konuya dair bir açıklama gelmedi.