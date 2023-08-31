TikTok fenomeni Yasin Cengiz öldü mü? Sosyal medya bu iddiayla çalkalandı! Sosyal medya fenomeni Yasin Cengiz'in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. Peki, Yasin Cengiz öldü mü? İşte yanıtı..

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Tiktok platformunda çektiği dans videolar ile büyük bir üne kavuşan fenomen Yasin Cengiz sosyal medyada gündeme geldi.

Göbeğiyle yaptığı danslar ile hafızalarda yer edinen Yasin Cengiz'in öldüğü iddiası sosyal medyada günün en çok konuşulan haberileri arasında yer aldı.

Biser King'in çıkarttığı 'Dom Dom Yes Yes' isimki parçadaki göbek oynatma videoları ile tanınan Yasin Cengiz'in ünü Türkiye'yi aştı.

Dünyanın birçok yerinde videolar çeken Yasin Cengiz büyük bir üne kavuştu.

Yasin Cengiz öldü mü?

Takipçileri uzun süredir paylaşım yapmayan Yasin Cengiz'in öldüğünü düşünmeye başladı ancak gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı.

Ünlü ismin hayatta olduğu ve içerik üretmeye devam ettiği bildirildi.