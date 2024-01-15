Tipleri aynı zekaları farklı! İlber Ortaylı'nın kız kardeşi ortaya çıktı, işte mesleği... Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ekranlardan uzak olan kız kardeşi Nuriye Ortaylı, görenleri şaşırttı. Ortaylı, abisine tip olarak benziyor ancak sayısal zekası ağır basıyor.

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Türkiye'nin en kıymetli isimlerinden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bilgisi ile dikkatleri çeken bir isim.

Ortaylı, zaman zaman özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

İlber Hoca'nın ailesini merak edenler, fertlerine ilişkin araştırma yapıyor.

Nuriye Ortaylı, Enver Ortaylı, Emeldar Ortaylı adında üç kardeşi bulunan ilber Ortaylı'nın birkaç yaş küçük kız kardeşi gündem oldu.

Abisi ile benzerlikleri şoke eden Nuriye Ortaylı, sayısalcı çıktı.

İlber Hoca'nın kız kardeşi

Nuriye Ortaylı, 1977 yılında girdiği Hacettepe Tıp Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu. Daha sonra 1986 yılında Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi'nde 4 yıl uzman olarak çalıştı.

Ortaylı, deneyimli bir halk sağlığı uzmanı olduğu ortaya çıktı.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça ve Fransızca'ya da hakim olan Nuriye Ortaylı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Kıdemli Danışman pozisyonu aracılığıyla üst düzey teknik uzmanlık sağladı.

"Hiç abi demedim"

Nuriye Ortaylı, sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söylediği abisi İlber Ortaylı'ya neden hiç abi demediğini şu sözlerle açıkladı:

"İlber'e hiç abi demedim. Bizim ev çok demokrat bir evdi, abilerime hiç abi demedim. Onlar da beni tolere ettiler."