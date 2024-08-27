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Tokatçı filminin çekildiği mağara bakın şimdi ne halde

Tokatçı filminin çekildiği mağara bakın şimdi ne halde Kemal Sunal ve Nazan Saatçi'nin başrollerinde oynadığı Tokatçı filmi TV ekranlarında yayınlandı, çekim yerleri merak konusu oldu. Özellikle Osman'ın Emine'yi kaçırdığı mağaranın şu anki hali, dikkatleri çekti.