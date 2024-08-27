Tokatçı filminin çekildiği mağara bakın şimdi ne halde

1983 yılında Natuk Baytan'ın yönettiği Türk komedisi "Tokatçı", Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakteriyle hafızalara kazındı.
Başlık parasını toplamak isterken tokatlanan Osman'ın geri dönüşünü anlatan film, milyonları güldürdü.
Kadrosunda Nazan Saatçi, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi isimleri bulunduran Tokatçı filmi, zaman zaman televizyonda yayınlanıyor.
Filmi hatırlayanlar, Tokatçı'daki mağaranın son halini de merak ediyor.
İşte Osman'ın Emine'yi kaçırdığı sahnelerin çekildiği mağaranın son hali...
TOKATÇI'NIN MAĞARASI
Tokatçı filmi İstanbul Sarıyer Reşitpaşa, Zekeriyaköy, Yeşilköy ve Yarımburgaz mağarasında çekilmiştir.
Şimdilerde Yarımburgaz Mağarası ilgisizlik, eksik koruma önlemleri, mantar yetiştiricileri, film yapımları ve benzeri unsurlar yüzünden tahribata uğruyor.
İşte şimdiki hali...