TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'dan İran açıklaması

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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki konuşmasında İran'ı hedef aldığı iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sobacı, konuşmasında yer alan bir cümlenin bağlamından koparılarak, suni gündem yapıldığını belirtti.

Sobacı ayırca ifadesinde, yayıncılık rekabetinden bahsettiğini vurguladı.

"SÖZLERİM BAĞLAMINDAN KOPARILARAK SUNİ BİR ÇERÇEVEDE GÜNDEM YAPILDI"

Sobacı'nın açıklaması şu şekilde;

NE OLMUŞTU

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan haberlere göre, Sobacı'nın ''İran'ı rahatsız etmek durumundayız. İran'ı rahatsız etmek zorundayız" ifadeleri yer verilerek İran'ı hedef aldığı iddia edilmişti.