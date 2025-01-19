TRT spikeri Erdoğan Arıkan canlı yayında maç anlatırken kalp krizi geçirdi

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşmanın spikeri Erdoğan Arıkan mücadelenin son bölümünde kalp krizi geçirdi.

Arıkan, yaşadığı rahatsızlık sonrasında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YOĞUN BAKIMDA

Arıkan'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

TRT SPOR'DAN AÇIKLAMA

TRT Spor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatırken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir.



Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erdoğan Arıkan.