TRT tabii'de yeni sezon heyecanı: İşte sezonun dikkat çeken yapımları

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni sezon etkinliğinde, platformun hikâye anlatıcılığındaki içten ve ilham verici dünyası konuklarla buluştu.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT yönetimi, üst düzey bürokratlar, sanatçılar, dizi ve film sektörü profesyonelleri ile kültür-sanat ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Ezgi Sütçü ve Alp Kırşan’ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, platformun merakla beklenen yeni orijinal yapımları ve sevilen dizilerinin yeni sezonları tanıtılırken, gişe rekortmeni filmlerden büyük beğeni toplayan dizi ve belgesellere, UEFA yayınlarından prestijli spor turnuvalarına uzanan özel bir içerik dönemi duyuruldu. Etkinlikte, pop müzik sanatçısı Emre Altuğ da sahne aldı.

"tabii’NİN DÜNYASI TÜRKİYE’NİN DÜNYASI"

Programa katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran; TRT'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı"na iletişim alanında katkı veren çok önemli bir kurum olduğunu ve tabii'nin dünyasını Türkiye'nin dünyası olarak gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin özgün hikayelerinin, platform içerisinde çok sayıda yapım ile karşılık bulduğunu dile getiren Duran, "Önemli bir misyonu gerçekleştiriyoruz. Benim gözümde bu sıradan bir lansman değil. Yapıtları gördükçe ne kadar emek olduğunu, ne kadar önemli bir misyonun yerine getirildiğini tekrar tekrar anlayacağız." dedi.

"YERELLE EVRENSELİ BİR ARAYA GETİRMENİN ÖZGÜN BİR TECRÜBESİNİ YAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tabii' ile ilgili söylediği bir ifadeyi aktaran Duran, "Türkiye denilince doğuyla batının, kuzeyle güneyin birleştiği ve bu topraklarda kültürün yeniden sentezlendiği bir noktadayız.

Dolayısıyla biz gerçekten yerelle evrenseli bir araya getirmenin özgün bir tecrübesini yaşıyoruz. Burada TRT'nin ve tabii'nin yapımlarına katkı veren sizlerin çok büyük bir emeği var." ifadesini kullandı.

Bütün insanlığın paylaşacağı ortak değerlerin ve duyguların bulunduğunu vurgulayan Duran, "Bir annenin, bir bireyin ya da zulme uğramış olan bir ferdin yaşadıklarını elbette bütün dünyaya anlatabilirsiniz. Bugün Gazze'de yaşananları, oradaki soykırımı anlatan yapıtların bütün insanlığa hitap etmesi gibi, ortak acılarımızı, kaygılarımızı anlatan yapıtlar da çok değerli.

İnşallah TRT'den ve tabii'den bu tür yapımlar da bekliyoruz. Bizler aşırılıklardan beslenen sapkınlığı normalleştirmeye çalışan ve aile değerlerini tahrip eden kültürün dışında ama bütün insanlığı kucaklayan evrensel ürünler üretmek durumundayız. Bu imkana sahibiz. Bu imkana sahip olduğumuzu ve ne kadar zengin olduğumuzu bize açıkça gösteren de tabii dünyası." dedi.

"KENDİ DEĞERLERİMİZ TEMELİNDE BÜTÜN İNSANLIĞI KUCAKLAYAN ÜRÜNLER ÜRETMEK GEREKİYOR"

Duran, uluslararası platformlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Geçmişte sinemayla, gazeteyle, televizyonla yapılan bir takım kültürel dayatmaların, bugün farklı yöntemlerle dijital mecralarda devam ettiğini görüyoruz. Elbette insanların ürettiği bu birikime bigane kalamayız ama bunun pasif bir alıcısı da olamayız.

O halde bunların farkında olarak kendi değerlerimiz temelinde bütün insanlığı kucaklayan ürünler üretmek gerekiyor. tabii de gayretiyle dünyada bazı çevrelerin üretmiş olduğu kültürel hegemonyaya direniş göstermektedir.

Ama bu sade bir direniş değil. Aynı zamanda hem meydan okuyan hem de kendi ürününü ortaya koyan ve insanlığın diğer bütün parçalarını da kucaklayan bir yaklaşım." görüşünü paylaştı.

Platformun başarısını Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu başarıyla paralel gördüğüne işaret eden Duran, "Türkiye bugün nasıl çevresinde ve küresel ölçekte huzura, barışa, istikrara katkı sağlamaya çalışıyorsa, nasıl Cumhurbaşkanımız ve ekibi birçok uluslararası olayda arabulucu olup, çatışmaları dindirmeye çalışıyorsa, benzer bir şekilde bizim kültür insanımız da dünyaya seslenecek kültür ürünleri ortaya koyuyor. Bu elbette önce bizim için ama tabii, bizim için ve tabii aslında herkes için." dedi.

“tabii, BİR PLATFORM OLMANIN ÇOK ÖTESİNDE"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise programın sadece bir yeni sezon başlangıcı olmadığını, aynı zamanda TRT ailesi olarak ortak inşa ettikleri büyük bir hayalin ve dijital medyaya yönelik stratejik mimari anlayışın bir adım daha ileriye taşındığını simgelediğini belirtti.

Bu sezonla birlikte, içerik üretiminde ulaşılan seviyenin daha ileriye taşındığını, dijital yayıncılık alanındaki değer ve insan odaklı yaklaşımın da daha görünür kılındığını aktaran Sobacı, "İçinden geçtiğimiz dönemin belirsizlikleri, kaygıları ve hayatın karmaşası karşısında insana insan olduğunu hatırlatacak, zihnini berraklaştıracak, yüreğine dokunacak bir içerik arayışı hepimizin ortak ihtiyacıdır. Ne var ki böylesi içeriklere erişmek her geçen gün daha da zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sobacı, dijital içerik üretiminde bazı eğilimlerin bilinçli şekilde baskın hale getirilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

İzleyen artık insan olmaktan çıkarılmış, istatistiğin, büyük verinin ve küresel trendlerin parçası olmuştur. Burada artık 'İnsanlar neye değer verir?' sorusu yerine 'İnsanlar neden hoşlanır?' sorusu hakimdir. Daha açık şekilde ifade etmek gerekirse dijital içerik endüstrisi, küresel ölçekte bir değersizleştirme ve hatta cinsiyetsizleştirme dayatmasının pratik sahasına dönüşmüş durumdadır. Böylesi bir küresel dayatma altında insan değerlerinden arındırıldığı için aile kurumu örselenmekte, birey yalnızlaşmakta ve kültürel çeşitlilik tahrip edilmektedir. İşte tam da bu noktada, uluslararası dijital platformumuz, bir platform olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor.

"AİLE VE TOPLUM YAPIMIZI SAPKIN İDEOLOJİLERDEN KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

tabii ile değersizleştirmeye yönelik küresel dalgaya karşı değer odaklı şahsiyetli bir duruş ortaya konulduğunun altını çizen Sobacı, şunları dile getirdi:

tabii ile biz, küresel içerik endüstrisinin her geçen gün daha da sığlaşan yapısına karşı, değerlerimizi gözeten, şiddete, müstehcenliğe ve yozlaşmaya yer vermeyen, aileyi merkeze alan ve kendi hikayemizi güçlü biçimde anlatan içeriklerle izleyicilerimizin karşısına çıkıyoruz. Bu bağlamda 2025 yılının, ülkemizde 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi, bizim bu yaklaşımımıza ayrı bir anlam kazandırmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği üzere çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, aile ve toplum yapımızı sapkın ideolojilerden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, biz de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle gerek geleneksel, gerekse dijital mecralarımızda aile dostu içerikleri yaygınlaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Aileyi ve toplumumuzu tahrip etmeye çalışan sapkınlıklara karşı şerh düşüyoruz. Uluslararası dijital platformumuz tabii, işte bu gayretimizin kıymetli bir yansımasıdır.

Sobacı, platform içeriklerine ilişkin de bilgiler vererek, "Yaklaşık 2,5 yıl önce kurduğumuz tabii, bu süre zarfında uluslararası ölçekte dikkat çeken bir başarı çizgisi ortaya koydu. Onlarca ülkede erişilebilen, beş farklı dilde içerikler sunan ve izleyici kitlesini her geçen gün daha da büyüten küresel bir markaya dönüştü.

Bugüne dek 60'dan fazla orijinal yapım, 600'ün üzerinde film ve dizi, yine 600'ü aşkın belgesel ve program ile toplam 22 bin saati aşkın içeriği izleyicilerimize sunduk, 13 milyon üye sayısını aştık, dünyanın farklı coğrafyalarında milyonlarca insana eriştik." açıklamalarında bulundu.

tabii’nin kuruluş aşamasında öncelikli hedeflerinden birinin platformun özgün ve güçlü bir içerik kütüphanesi kazandırmak olduğunu aktaran Sobacı, artık odaklarının daha seçici ve daha sürdürülebilir bir üretim modeliyle, etki gücü yüksek ve küresel ölçekte ses getirecek niş yapımlar üretmek olduğunu vurguladı.

Platformun insanlık için daha adil bir dijital dünya oluşturma niyetlerinin nişanesi olduğunu söyleyen Sobacı, "Zira bizler, ülkemizi dijital içerik dünyasında kurucu bir özne olarak konumlandırmanın mücadelesini veriyoruz. Kurucu bir özne olarak da değerlerin tüketildiği masalarda oturmayı reddediyor; insanlığı, kendi değerlerimizden oluşan bir masanın etrafında buluşturmaya çalışıyoruz. Bu sürecin, uzun soluklu bir emek ve samimi bir gayretle mümkün olacağının bilincindeyiz. Bu yüzden, bu süreci adım adım ama kararlılıkla yürütüyoruz." dedi.

Platformun ilgi gören gala gecesinde, izleyicilerin platformla kurduğu duygusal bağı ev sıcaklığında hissettiren özgün bir tasarım kurgulandı. Etkinlik alanı; Leyla Hâli, P.A.Y. ve Binbir Gece Masalları gibi yeni orijinal yapımlardan ilham alan evin bölümleri ile bir "tabii evi"ne dönüştürüldü. Etkinliğin garaj bölümüne kurulan TRT arşivi, ziyaretçilere nostaljik anlar yaşatırken, çocuklar ise kendileri için hazırlanan özel odada, tabii Çocuk’un hem eğlenceli hem öğretici içeriklerinin keyfini çıkardı.

YENİ SEZONA BAŞLANGIÇ

Etkinlikte yeni sezonun öne çıkan dizilerinden seçilen sahneler, fragmanlar ve platformun başarılarını anlatan çarpıcı verilerle tabii’nin yeni dönem vizyonu tanıtıldı. Sunuculuğunu Ezgi Sütcü ve Alp Kırşan’ın üstlendiği gecede, pop müziğin sevilen ismi Emre Altuğ, enerjisi, sahne performansı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla konuklara keyifli anlar yaşattı. Ünlü oyuncuların, yapımcıların, senaristlerin ve sektörün önde gelen simalarının katıldığı etkinlik, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İŞTE YENİ SEZONDA İZLEYİCİYLE BULAŞACAK YAPIMLAR

Platformun yeni sezonunda pek çok yeni orijinal yapım yer alıyor.

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı "Binbir Gece Masalları";

Başrollerinde Taner Ölmez, Caner Şahin ve Özge Özberk’in yer aldığı, İslam dünyasının en büyük âlimlerinden biri olan Gazâlî’nin hayatını konu alan "İmam-ı Gâzalî"; savaşın yıkımından kaçan bir ailenin umut dolu yolculuğunu konu alan "Asylum";

Her bölümünde farklı bir hikâye anlatan, Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Zafer Algöz ve Serdar Orçin gibi isimlerin yer aldığı "P.A.Y.";

Melis Sezen’in başrolünde olduğu "Leyla Hali";

Gerçek olaylardan esinlenen, Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir’i buluşturan "Kara Kış";

Gündemin hızla değiştiği bir haber ajansında geçen absürt olayları konu alan "Muhabir";

Ertan Saban ile Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı "Persona" gibi yeni orijinal diziler izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca "Gassal", "Yeşil Deniz Milenyum" ve "Küçük Dahi İbn-i Sina" gibi sevilen dizilerin yeni sezonları da yakında platformda yer alacak.

Gişe rekortmeni filmler, dünyanın dört yanında beğeniyle izlenen dizi ve belgeseller, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmaları ve farklı dallarda birbirinden çekişmeli spor müsabakaları da, platform ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.