Turabi gitti 3 efsane isim geri geldi! Acun Ilıcalı yeni yarışmacıları açıkladı Acun Ilıcalı, Survivor All Star'a katılan 3 yeni yarışmacıyı açıkladı. İşte Survivor'da dengeleri değiştirecek o isimler...

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor'da heyecan her geçen gün artarak devam ediyor.

Son günlerde gündemden düşmeyen Survivor'da son olarak Turabi ve Nihat'ın sakatlık sebebiyle programa veda etmesi dikkat çekmişti.

Turabi ve Nihat'ın Survivor'a veda etmesinin ardından bu iki ismin yerine Survivor'a katılacak yeni isimler merak uyandırdı.

Acun Ilıcalı dün gerçekleştirilen ada konseyinde Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olan isimleri açıkladı.

Survivor'a damga vuran 3 eski yarışmacı önümüzdeki günlerde Survivor All Star'da yer almaya başlayacak.

3 yeni isim geliyor

Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde verdiği müjde sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı, Avatar Atakan, Hilmi Cem İntepe ve Sema Aydemir'in Survivor'a katıldığını açıkladı.

Atakan, Hilmi Cem ve Sema'nın Survivor'a katılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Programın sıkı takipçileri yeni yarışmacıların programdaki rekabeti en üst seviyeye çıkaracağını düşünüyor.