Turabi'den sonra sıra Aycan'da! Bu kez Survivor'a değil o yarışmaya katılıyor... Survivor'a katıldıktan sonra hatırı sayılır bir üne kavuşmayı başaran isimler arasında yer alan Aycan Yanaç, Turabi'nin ardından o yarışmanın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi

Severek takip edilen yarışma programları arasında yer alan ve yayınladığı dönemlerde reytingleri alt üst eden Survivor'da yer alan birçok isim yarışma sonrasında hatırı sayılır bir ün elde etmeyi başardılar.

Yarışmaya dahil olduğu dönemlerde başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden olan Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

Survivor 2020 ve Survivor All Star 2022'de boy gösteren Yanaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında o yarışmada boy gösterdiğini sevenleriyle paylaştı.

SURVİVOR'DA DEĞİL O YARIŞMADA BOY GÖSTERİYOR...

Yanaç, Survivor'ın eski yarışmacılarından Turabi'nin de katıldığı bilinen ve Survivor'dan daha zor olarak nitelendirilen Exatlon German yarışmasına katıldı.

Sosyal medyada paylaşım yapan Aycan'a destek mesajları yağsa da bir kısım kullanıcılar "Turabi'nin yanında şansın yok" yorumlarında bulundu.