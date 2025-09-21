Televizyon programında dikkat çeken anlar: Yaş farkına Acun örneği

'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına katılan 39 yaşındaki Zafer isimli şahıs ve 21 yaşındaki kız arkadaşı Halime isimli genç kız arasındaki 18 yaşlık fark, izleyicilerin dikkatini çekti.

Programda Zafer, ilişkilerini savunan bir açıklama yaparak, benzer bir durumun medya dünyasının tanınmış ismi Acun Ilıcalı ve eşi Ayça Çağla Altunkaya arasında da yaşandığını hatırlattı.

"ACUN ILICALI İLE EŞİ ARASINDA DA 31 YAŞ VAR"

Zafer, sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın kendisine sevgilisi Halime ile arasında çok yaş farkı olduğunu söylemesi üzerine, sert bir yanıt verdi.

Ilıcalı ile Altunkaya arasında büyük bir yaş farkı olduğunu belirten Zafer, "Ona bakarsanız Acun Ilıcalı ile eşi arasında 31 yaş var, bu illa zengin olmaya mı bağlı?" sözleriyle cevap verdi.

'ZENGİNLİK YAŞ FARKINI ÖLDÜRÜYOR MU' SORUSU GÜNDEME GELDİ

Zafer bu sözleriyle, 'Bu tür yaş farkları, zenginlik söz konusu olduğunda kabul edilebilir hale geliyor mu?' sorusunu gündeme getirdi.

Programda Zafer'in bu yorumu, Türkiye'de ilişkilerde yaş farkının toplumsal algısı üzerine bir tartışmayı ateşledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU YARATTI

Programın sunucusu ve diğer konuklar, Zafer'in yorumunu tartışırken ilişkilerde yaş farkının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve bireysel faktörlere bağlı olduğunu vurguladı.

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasıyla izleyiciler adeta ikiye bölünerek, yorum yağmuruna tutuldu.