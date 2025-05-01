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AA

Yayıncılığın kilometre taşlarından biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 61 yıldır ekranların ve radyoların arkasındaki güçlü ses olmayı sürdürüyor.

Her dönemde kendini yenileyerek ilerleyen TRT, hem geçmişin tanığı hem de geleceğin kurucusu olarak yoluna devam ediyor.

Yarım asrı aşkın süredir 17 televizyon, 17 radyo kanalı ve dijital platformlarla tarihe tanıklık eden TRT, 60 yılı geride bıraktı.

TÜRKİYE'NİN HAFIZASI OLDU

Temelleri 1 Mayıs 1964’te atılan TRT, ilk radyo yayınlarının başladığı 6 Mayıs 1927’den bu yana Türkiye’nin görsel ve işitsel belleğini oluşturdu.

1968’de Ankara Mithatpaşa Stüdyosu’ndan yapılan ilk televizyon deneme yayınıyla bir dönemi başlatan TRT, Türkiye’nin dört bir yanına haber, bilgi, kültür ve eğlence taşıdı.

TARİHİN TANIĞI

Ay’a çıkan astronotlardan Zeki Müren’in Ankara konserine, Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan 23 Nisan Çocuk Şenlikleri’ne kadar Türkiye'nin ve dünyanın hafızasına kazınan nice ilk, TRT ekranlarında izleyiciyle buluştu. Türkiye, pek çok duyguyu ve tarihi anı ilk kez TRT aracılığıyla yaşadı.

İLKLERİN KANALI

Astronotların Ay'a attığı ilk adımlar, Zeki Müren'in Ankara'da verdiği konser, tüplü televizyon ekranlarına yansıdı. TRT, evlere ve gönüllere taht kurdu.

Unutulmaz yayınlar izleyici ile buluştu. Türkiye birçok duyguyu TRT ile beraber yaşadı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı, 1979'daki 23 Nisan Çocuk Şenliği ve daha nicesi... Tüm Türkiye, tarihi olayları ve ilkleri TRT'de izledi.

REYTİNG REKORLARI KIRIYOR

TRT 1, sevilen yapımları ile reyting rekorları kırıyor. Tarihi dizilerden, Anadolu insanının sıcacık yaşamına, komediden aksiyon, istihbarat ve dram yapımlarını milyonlar takip ediyor. Yapımlar, dünya çapında beğeniyle takip ediliyor.

Ses getiren yayınları, geniş kadrosu ve özel ve dosya haberleri ile Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber, dürüst tarafsız haberciliği ile hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada zirvedeki yerini koruyor.

DÜNYA ÇAPINDA ETKİLİ BİR YAYINCI

TRT, sadece Türkiye’de değil, dünyada da adını duyurdu. 41 dil ve lehçede yayın yapan kurum, TRT World, TRT Arabi, TRT Kurdi, TRT Deutsch, TRT Français, TRT Balkan, TRT Africa, TRT Espanol gibi kanallarıyla uluslararası medyada yerini güçlendirdi.

TRT World’ün hazırladığı belgeseller uluslararası ödüller alırken, TRT World Citizen gibi sosyal sorumluluk projeleriyle de küresel alanda fark yarattı.

KÜLTÜRDEN SPORA, EĞİTİMDEN DİJİTAL DÜNYAYA

TRT 2 ile kültür-sanatın nabzı tutulurken, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile dünya sporunun heyecanı ekranlara taşınıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarının yayın haklarıyla spor yayıncılığında iddiasını artıran TRT, dijitalde de “Tabii” platformu ve “TRT Oyun Dünyası”, “TRT Kitaplık” gibi projeleriyle öne çıkıyor.

TRT EBA ile pandemi döneminde milyonlarca öğrenciye eğitim hizmeti sunan kurum, TRT Akademi aracılığıyla da genç kuşaklara medya eğitimi aktarıyor. Film sektörüne destek veren TRT 12 Punto ile senaryo ve yapımcılık dünyasına katkı sağlıyor.

61 YILDIR GÜÇLÜ YAYINCILIK POLİTİKASINI SÜRDÜRÜYOR

Kurulduğu günden bu yana tarafsız, doğru ve kamu yararını önceleyen yayıncılığı ilke edinen TRT, 61. yaşında da bu çizgiden sapmadan yayıncılıktaki öncülüğünü sürdürüyor.

Türkiye'nin hikayesini dünyaya anlatmaya, hafızaları taze tutmaya ve geleceğe iz bırakmaya devam ediyor.