Türkiye'nin YouTuber sıralaması değişti: İşte zirvedeki isim

Bir süredir sosyal medyada yaptığı sıra dışı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Enes Batur, beklenmedik bir kararla YouTube kanalını kapattı.

Türkiye’nin en çok konuşulan içerik üreticilerinden biri olan Batur’un bu adımı, hem takipçileri hem de dijital içerik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kanalın kapanmasıyla birlikte, uzun yıllardır belgesel tarzı videolarıyla geniş bir kitleye hitap eden Ruhi Çenet öne çıktı.

Çenet, 15,8 milyon aboneye ulaşarak Türkiye’nin en fazla aboneye sahip YouTuber’ı unvanını resmen elde etti.

Sosyal medyada ise “Enes Batur neden kapattı?” sorusu gündem olurken, bazı kullanıcılar bunu geçici bir karar olarak yorumluyor.