Türkler göremiyor! Erotik film yıldızı Sibel Kekilli'nin son hali Cinsel içerikli filmlerde aldığı roller ile adını duyuran Sibel Kekilli'nin son hali gündem oldu.

ensonhaber.com

1980 yılında Almanya'da dünyaya gelen Sibel Kekilli, aslen Kayserilidir.

2002 yılında 350 aday arasından seçilerek, Fatih Akın'ın Duvara Karşı filminde başrol oynadı. 2004 yılında gösterime giren film büyük başarı yakaladı ve pek çok ödül aldı.

Yıllar önce cinsel içerikli filmlerde rol alması sebebiyle sosyal medyada olumsuz yorumlara maruz kalan ünlü oyuncu Sibel Kekilli, paylaşımlarını Türkiye’ye kapattı.

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde rol alan Sibel Kekilli'yi Türk takipçileri göremedi.

Hala güzel

Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.

43 yaşındaki Sibel Kekilli, sosyal medyadaki pozlarıyla beğeni topladı.

İşte erotik film yıldızının şimdiki hali...