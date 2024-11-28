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Haber Merkezi

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışını konuşuyor..

Terör örgütü ele başının TBMM'de konuşarak, silah bıraktıklarını ilan etmesini talep eden Bahçeli, son olarak İmralı ile DEM'in yüz yüze temasının gecikmeden yapılmasını beklediğini söyledi..

Bahçeli'nin açıklaması sonrası DEM Parti, İmralı ziyareti için yaptığı başvuruya yanıt beklerken, bu durum televizyon ekranlarına da yansıdı..

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

TV100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş'la Eşit Ağırlık programında İmralı-DEM görüşmesi tartışılırken, konuklar arasında tansiyon yükseldi.

ALAYCI İFADELER ÜSLUP TARTIŞMASINA DÖNDÜ

Konuşmak için söz alan gazeteci Hacı Yakışıklı'nın açıklamalarını alaycı bir dille eleştiren Prof.Dr. Ümit Kocasakal "Emperyalizmi keşfetmişsiniz, FETÖ'nün terör örgütü olduğunu keşfetmişsiniz, bunlar güzel gelişmeler" demesi ortamı gerdi.

"SAYGISIZLIĞA GEREK YOK, HADDİNİZİ BİLİN"

Kocasakal'a sert tepki gösteren gazeteci Mustafa Ertekin de üslubuna dikkat etmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ya bir kere üstence konuşmanızı kınıyorum. Bir hukuk hocasısınız. Bir profesör unvanı olan hoca Hacı Bey'e dönerek 'Anlamışsın ama geç anlamışsın' imasında bulunamazsınız. Biraz haddinizi bilin.



Böyle bir şey olabilir mi ya!



Siz bu stüdyoda hiç kimseye üstence konuşamazsınız. Saygısızlığa gerek yok, haddinizi bilin biraz..Sorulan sorulara abuk sabuk cevap veriyorsunuz.

"BİZ BU VATANIN CANINDAN ÇOK SEVEN TÜRK MİLLİYETÇİLERİYİZ"

Kocasakal ise "Tabii yaralarınız var" demesi üzerine ise Ertekin "Ne yaramız var. Biz bu vatanı canından çok seven Türk Milliyetçileriyiz, senin yaran var demek ki" yanıtını verdi.

Tartışma, programın moderatörü Erdoğan Aktaş'ın reklama girmesiyle sona erdi..