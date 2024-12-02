tv100 ekranlarında gündemi kadınlar yorumladı

Haber Merkezi

Türkiye'de yoğun bir gündem var...

Bu gündeme ek yurt dışındaki gelişmeler de geniş bir yer kaplıyor.

Özellikle Suriye'deki gelişmeleri tüm dünya gibi Türkiye kamuoyu da yakından takip ediyor.

tv100 ekranlarında da Kıvılcım Harika Ertunç, hafta içi her gün Günün Rotası programı ile izleyicinin karşısına çıkıyor.

tv100'DE KADINLAR GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Gündemdeki önemli konuları özel konukları ile masaya yatıran Ertunç'un bugün özel konukları vardı.

Ertunç'un sorularını, Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, akademisyen Prof. İpek Özkal Sayan ve akademisyen Deniz Ülke Kaynak yanıtladı.

Moderatörle birlikte 4 kadının haftanın ilk gününde ekranlarda boy göstererek gündem değerlendirmesi yapması izleyicinin de dikkatini çekti.

Bilgi ve birikimlerinin yanında ekrana yakışan imajlarıyla da dikkat çeken 4 kadın, beğeni toplayan bir yayın gerçekleştirdi.