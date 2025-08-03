tv100 Galatasaray-Lazio yayınıyla tüm kategorilerde zirveye oturdu

Galatasaray’ın sezon öncesindeki son hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Lazio ile karşı karşıya geldiği müsabaka 2 Ağustos gecesine damgasını vurdu.

tv100 ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşma, kanalı hem prime time (20.00–23.00) diliminde hem de tüm gün izlenme oranlarında birinci sıraya taşıdı.

AÇIK ARA LİDERLİK

Prime time’da %13.85’lik dikkat çekici bir izlenme payı elde eden kanal, en yakın rakibini de geride bırakarak açık ara liderlik koltuğuna oturdu.

Gecenin en çok izlenen yayıncısı olan kanal, gün boyunca da %4.21 ile toplam izlenmede lider oldu.

SADECE MAÇ DEĞİL, HER DETAY tv100'DEYDİ

tv100 yalnızca maçı yayınlamakla kalmadı; maç önü ve maç sonu özel yayınlarıyla da izleyiciden tam not aldı.

Kanalın sunduğu zengin içerik, MasterChef gibi reyting rekortmeni yapımları dahi geride bıraktı.

TRANSFER BOMBASI: OSIMHEN tv100’DE

Galatasaray’ın tarihi transferlerinden Osimhen’in imzasını canlı yayınlayan tv100, yıldız futbolcunun ilk röportajını da ekranlara taşıdı.

Harika Ertunç’un sorularını yanıtlayan Osimhen, milyonların ilgisini topladı.

BAŞKANLAR İLK KEZ KONUŞTU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, karşılaşma sonrası önemli açıklamalarını ilk kez tv100 ekranlarında yaptı.

Haluk Yürekli’nin sorularını yanıtlayan Özbek ve Kavukçu, yeni sezona dair beklentileri ve büyük transfer sürecini detaylı şekilde anlattı.

REYTİNGDE TARİHİ BAŞARI

Kantar Media’nın verilerine göre tv100; 2 Ağustos’ta hem haber kanalları hem de tüm ulusal yayıncılar arasında en çok izlenen kanal oldu.

Prime time’da %13.85’lik oranla birinciliği kimseye bırakmayan kanal, haber dışı yayınlarda da iddiasını ortaya koydu.