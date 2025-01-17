Haber Merkezi

Türkiye'nin ve dünyanın yoğun gündeminde haber kanallarına büyük iş düşüyor.

Büyük bir yarış içerisinde olan haber kanallarının 2024 karnesi belli oldu.

Diğer haber kanallarının tamamının 2023 yılına oranla izlenme verileri düştü ancak tv100, tüm haber kanallarını geride bıraktı.

TÜM HEDEF KİTLE VE ZAMAN DİLİMLERİNDE

Televizyon İzleme Araştırmaları şirketi ve kantar verilerine göre tüm hedef kitleler ve zaman dilimlerinde yükseliş gösteren tek haber kanalı tv100 oldu.

"BU GURUR HEPİMİZİN"

Haberi duyuran tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen, tv100'ün başarısındaki ekip çalışmasına dikkat çekti.

"GÖSTERMİŞ OLDUĞUMUZ EMEKLERE SAHİP ÇIKIYORSUNUZ"

Canan şöyle konuştu:

"Bu gurur hepimizin, bende izleyicilerimize, size çok teşekkür etmek istiyorum çünkü sizin teveccühleriniz. Sizler bizim buradan göstermiş olduğumuz emeklere sahip çıkıyorsunuz. Bu bir ekip işi. tv100 ailesi olarak nitelendirdi ya ana haber sunucumuz, başarılı ekran yüzümüz Kübra Par, İşte tam da bir aile olmanın verdiği o coşku başarıyı getiriyor.

Bir ekip yarışı olduğunu, ekip işi olduğunu bunu anlamanın ve idrak etmenin vermiş olduğu veriler bunlar. Ben şahsım adına böyle ilkeli, tarafsız, 7/24 habercilik için yarışan ve hayatını bu işe koyan bir ekiple, bu ekibin parçası olduğum için ve bu bayrak yarışının bir paydaşı olduğum için çok mutluyum.

"GÖSTERDİĞİNİZ BU TEVECCÜH DE BİZLERİ MOTİVE EDİYOR"

Burada başta genel yayın yönetmenimiz, medya grup başkanımız, tüm yöneticilerimiz ve bütün çalışanlar olmak üzere hepimize çok teşekkür ediyorum. Sizin gösterdiğiniz bu teveccüh de bizleri motive ediyor, daha fazlasını daha iyi yapmaya yönlendiriyor, Teşekkürler Türkiye."