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TV100 canlı yayınında gergin anlar yaşandı.

Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolarda gözaltılara tepki gösteren Can Özçelik, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'in de tutuklandığını belirterek, "Sırf İmamoğlu'nun kullandığı sloganı buldu diye o çocuğu tutuklayıp Silivri'ye gönderdiler" dedi.

PROGRAMI TERK ETTİ

Ferhat Murat, bu söyleme itiraz edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri hatırlatınca ortalık karıştı.

Can Özçelik, kendisine haksızlık yapıldığını, itham edildiğini belirterek programı terk etti.

Başak Şengül, Can Özçelik'in programdan ayrılmasına tepki gösterdi.