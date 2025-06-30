tv100’ün sevilen programı "Alfapetek" yaz aylarında da heyecanın adresi

Birbirinden kaliteli içerikleri ile dikkat çeken tv100, eğlencenin de adresi...

tv100 ekranlarındaki heyecan ve eğlence özellikle yaz aylarında da ara vermeden devam ediyor.

ALFAPETEK YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Ekranların en sevilen ve bağımlılık yapan yarışma programı Alfapetek, yaz boyunca sevenlerinin karşısında olacak.

Heyecan, eğlence ve kıyasıya rekabetin eksik olmadığı Ali İhsan Varol ile Alfapetek, rekabet dolu mücadeleleri, eğlenceli anları ve dostluk dolu paylaşımları ile yaz akşamlarımıza renk katacak.

HER GÜN SEYİRCİ İLE BULUŞACAK

Kahkahası bol, enerjisi yüksek ve heyecanın hiç düşmediği serüven Alfapetek, her gün tv100 ekranlarında izleyicisine eğlenceli anlar yaşatacak.