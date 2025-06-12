TV'de 12 Haziran 2025: İşte kanallarda bugün...
Haber Merkezi

Gününü TV karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.

Diziler, filmler, yarışmalar...

Takip ettiği yayını kaçırmak istemeyenler, "bugün TV'de neler var" sorusuna yanıt arıyor.

12 Haziran Perşembe ekrana gelecek yayın akışı belli oldu: ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV...

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

00:20 – Kuruluş Osman

03:00 – Aldatmak

05:30 – Hercai

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09:00 – Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

13:30 – Gelinim Mutfakta

16:45 – Aşk-ı Memnu

19:00 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Password

Star TV yayın akışı

07:00 – Güne Başlarken

09:45 – Sana Değer

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Aramızda Kalsın

19:00 – Star Haber

20:00 – Hababam Sınıfı Tatilde

22:00 – El Değmemiş Aşk

NOW TV yayın akışı

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Yasak Elma

13:30 – En Hamarat Benim

16:30 – Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Çift Kişilik Oda

23:15 – Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

TRT 1 yayın akışı

10:00 – Kasaba Doktoru

13:00 – Turgay Başyayla ile...

14:10 – Seksenler

15:35 – Teşkilat

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Teşkilat

Show TV yayın akışı

09:00 – Aşk Laftan Anlamaz

12:00 – Bahar

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 – Gel Konuşalım

10:55 – Survivor Panorama

12:30 – İşte Benim Stilim

16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 – Survivor 2025

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Yağmur Uçar
Editor