TV'de 12 Haziran 2025: İşte kanallarda bugün...

Gününü TV karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.
Diziler, filmler, yarışmalar...
Takip ettiği yayını kaçırmak istemeyenler, "bugün TV'de neler var" sorusuna yanıt arıyor.
12 Haziran Perşembe ekrana gelecek yayın akışı belli oldu: ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV...
İşte bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
00:20 – Kuruluş Osman
03:00 – Aldatmak
05:30 – Hercai
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09:00 – Neler Oluyor Hayatta
11:00 – Yaprak Dökümü
13:30 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Aşk-ı Memnu
19:00 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Password
Star TV yayın akışı
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber
20:00 – Hababam Sınıfı Tatilde
22:00 – El Değmemiş Aşk
NOW TV yayın akışı
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Yasak Elma
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Karagül
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Çift Kişilik Oda
23:15 – Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
TRT 1 yayın akışı
10:00 – Kasaba Doktoru
13:00 – Turgay Başyayla ile...
14:10 – Seksenler
15:35 – Teşkilat
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Teşkilat
Show TV yayın akışı
09:00 – Aşk Laftan Anlamaz
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 – Gel Konuşalım
10:55 – Survivor Panorama
12:30 – İşte Benim Stilim
16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 – Survivor 2025