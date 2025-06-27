TV'de bu cuma: 27 Haziran 2025 yayın akışları...

Cuma günü boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak.
Bu akşam, dizi, film ve yarışma programları TV keyfi yapmak isteyenlerin dikkatinde olacak.
Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Güven Bana
22:20 – Canavar / Yabancı Sinema
Kanal D yayın akışı
07:00 – Kavak Yelleri
09:00 – Yumurcak Veda (TÜRK YAPIMI)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 – Gelinim Mutfakta (Sezon Finali)
16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)
23:30 – Kuralsız Sokaklar (Tekrar)
Star TV yayın akışı
07:00 – Menajerimi Ara (Tekrar)
09:00 – Ada Masalı (Tekrar)
11:00 – Ateşböceği (Tekrar)
13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)
16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Tosun Paşa
22:15 – Umut Kanatları
NOW TV yayın akışı
08:30 – Çalar Saat (Canlı)
10:00 – Yasak Elma (Alt Yazılı)
12:45 – Sen Çal Kapımı (Alt Yazılı)
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası (Yeni Bölüm)
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Sil Baştan Kaynanam (Film)
22:45 – Çift Kişilik Oda
Show TV
06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)
09:00 – Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)
12:00 – Bahar (Tekrar)
15:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası
22:30 – Çiçek Abbas
23:45 – Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
TRT 1 yayın akışı
09:10 – Kod Adı Kırlangıç
10:20 – Kasaba Doktoru
13:15 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:25 – Seksenler
15:25 – Teşkilat
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Gassal
21:45 – Yabancı Sinema “Kaos”
23:55 – Tutunamayanlar
TV8 yayın akışı
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Gel Konuşalım (Yeni Bölüm)
11:00 – MasterChef Türkiye
12:30 – İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm)
16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)