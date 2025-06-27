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TV'de bu cuma: 27 Haziran 2025 yayın akışları...

Haftanın son gününde ekranda yer alacak olan yapımlar, kanallarına ve saatlerine göre belli oldu. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 27 Haziran 2025 TV yayın akışları...

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TV'de bu cuma: 27 Haziran 2025 yayın akışları...

Cuma günü boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak.

Bu akşam, dizi, film ve yarışma programları TV keyfi yapmak isteyenlerin dikkatinde olacak.

Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Güven Bana

22:20 – Canavar / Yabancı Sinema

Kanal D yayın akışı

07:00 – Kavak Yelleri

09:00 – Yumurcak Veda (TÜRK YAPIMI)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 – Gelinim Mutfakta (Sezon Finali)

16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)

23:30 – Kuralsız Sokaklar (Tekrar)

Star TV yayın akışı

07:00 – Menajerimi Ara (Tekrar)

09:00 – Ada Masalı (Tekrar)

11:00 – Ateşböceği (Tekrar)

13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)

16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Tosun Paşa

22:15 – Umut Kanatları

NOW TV yayın akışı

08:30 – Çalar Saat (Canlı)

10:00 – Yasak Elma (Alt Yazılı)

12:45 – Sen Çal Kapımı (Alt Yazılı)

15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası (Yeni Bölüm)

16:30 – Karagül

19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Sil Baştan Kaynanam (Film)

22:45 – Çift Kişilik Oda

Show TV

06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)

09:00 – Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)

12:00 – Bahar (Tekrar)

15:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası

22:30 – Çiçek Abbas

23:45 – Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

TRT 1 yayın akışı

09:10 – Kod Adı Kırlangıç

10:20 – Kasaba Doktoru

13:15 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:25 – Seksenler

15:25 – Teşkilat

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Gassal

21:45 – Yabancı Sinema “Kaos”

23:55 – Tutunamayanlar

TV8 yayın akışı

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Gel Konuşalım (Yeni Bölüm)

11:00 – MasterChef Türkiye

12:30 – İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm)

16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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