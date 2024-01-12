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TV'de bugün: 12 Ocak 2024 yayın akışları! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...

TV'de bugün: 12 Ocak 2024 yayın akışları! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları... Reyting savaşının yoğun olduğu bir gün olan cuma, iddialı yapımları içeriyor. 12 Ocak akşamı TV'de yayınlanacak olan dizi, film ve yarışmalar merak ediliyor. İşte bugünün yayın akışları...