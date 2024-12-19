TV'de bugün: 19 Aralık Perşembe yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Yağmur Dinç

İzlediklerini yapımları kaçırmak istemeyenler, bugünkü program akışına göz atıyor.

Televizyon dünyasında cumartesi diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları gibi birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 19 Aralık 2024 2024 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Holding

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Holding

Kanal D yayın akışı

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

NOW TV yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

07:00 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Zafere Kaçış

Show TV yayın akışı

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye