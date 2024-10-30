TV'de Çarşamba akışı! 30 Ekim 2024 bugünkü yayınlar: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

30 Ekim Çarşamba Now, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak belli oldu.
Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.
Her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alıyor.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Bir Gece Masalı
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Kuruluş Osman
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
Star TV
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Beni Satan Casus
NOW TV
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
TRT 1
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
11.00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11.20 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Oyunbozan
13.45 İstiklal Yolu ''Büyük Taarruz''
14.35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
15.55 Seksenler
17.30 Lingo Türkiye
18.45 Ana Haber
19.25 İddiaların Aksine
19.30 Oyunbozan
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
Show TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm