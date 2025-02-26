TV'de çarşamba: Bugünkü (26 Şubat 2025) TV yayın akışları...

Televizyon dünyasında yeni bir reyting yarışı daha başlıyor.
26 Şubat Çarşamba günü dizi, film ve yarışmalar yayınlanan kanallar arasında izleyici mücadelesi verilecek.
Kumandayı eline alıp uzanmak isteyenler ise, öncelikle yayın akışlarına göz atıyor.
Bu kapsamda, "bugün TV'de neler var" sorusunun yanıtı haberimizde.
İşte bugünkü yayın akışları...
Kanal D yayın akışı
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?
11:00 PİYASA
13:00 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:30 KANAL D ANA HABER
20:00 ANNEM ANKARA
Star TV yayın akışı
09:45 SONGÜL VE UĞUR İLE SANA DEĞER
13:00 ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK
16:15 KİRALIK AŞK
19:00 STAR HABER
20:00 SAHİPSİZLER
NOW TV yayın akışı
08:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
10:45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
13:30 EN HAMARAT BENİM
16:30 FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER
20:00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
TRT 1 yayın akışı
10:30 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE
13:15 SEKSENLER
14:30 BİR ZAMANLAR İSTANBUL
17:45 LİNGO TÜRKİYE
19:00 ANA HABER
19:55 İDDİALARIN AKSİNE
20:00 YABANCI SİNEMA “KİNG KONG”
Show TV yayın akışı
10:00 SANDIK KOKUSU
12:30 GELİN EVİ
15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 SANDIK KOKUSU
TV8 yayın akışı
08:30 GEL KONUŞALIM
12:15 SURVİVOR ALL STAR-GÖNÜLLÜLER
13:15 SURVİVOR PANORAMA
16:00 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ
20:00 SURVİVOR ALL STAR-GÖNÜLLÜLER