TV'de çarşamba: Bugünkü (26 Şubat 2025) TV yayın akışları...
Yağmur Uçar

Televizyon dünyasında yeni bir reyting yarışı daha başlıyor.

26 Şubat Çarşamba günü dizi, film ve yarışmalar yayınlanan kanallar arasında izleyici mücadelesi verilecek.

Kumandayı eline alıp uzanmak isteyenler ise, öncelikle yayın akışlarına göz atıyor.

Bu kapsamda, "bugün TV'de neler var" sorusunun yanıtı haberimizde.

İşte bugünkü yayın akışları...

Kanal D yayın akışı

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 PİYASA

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 ARKA SOKAKLAR

18:30 KANAL D ANA HABER

20:00 ANNEM ANKARA

Star TV yayın akışı

09:45 SONGÜL VE UĞUR İLE SANA DEĞER

13:00 ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK

16:15 KİRALIK AŞK

19:00 STAR HABER

20:00 SAHİPSİZLER

NOW TV yayın akışı

08:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

10:45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

13:30 EN HAMARAT BENİM

16:30 FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER

20:00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

TRT 1 yayın akışı

10:30 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE

13:15 SEKSENLER

14:30 BİR ZAMANLAR İSTANBUL

17:45 LİNGO TÜRKİYE

19:00 ANA HABER

19:55 İDDİALARIN AKSİNE

20:00 YABANCI SİNEMA “KİNG KONG”

Show TV yayın akışı

10:00 SANDIK KOKUSU

12:30 GELİN EVİ

15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 SANDIK KOKUSU

TV8 yayın akışı

08:30 GEL KONUŞALIM

12:15 SURVİVOR ALL STAR-GÖNÜLLÜLER

13:15 SURVİVOR PANORAMA

16:00 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

20:00 SURVİVOR ALL STAR-GÖNÜLLÜLER

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Yağmur Uçar
Editor