TV'de cuma: Bugünkü (2 Mayıs 2025) TV yayın akışları...
Yağmur Uçar

Cuma yorgunluğunu televizyon karşısında geçirmek planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.

Diziler, filmler, yarışmalar...

Takip ettiği yayını kaçırmak istemeyenler, "bugün TV'de neler var" sorusuna yanıt arıyor.

2 Mayıs Cuma akışı belli oldu: ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV...

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Zembilli

Kanal D yayın akışı

07:00 - Kavak Yelleri

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:30 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

07:00 - Güne Başlarken

09:45 - Sana Değer

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Aramızda Kalsın

19:00 - Star Haber

20:00 - Ekşi Elmalar

NOW TV yayın akışı

07:30 - İlk Bakış

08:00 - İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Hudutsuz Sevda

13:30 - En Hamarat Benim

16:45 - Karagül

19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 - Bursa Bülbülü

22:00 - Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

TRT 1 yayın akışı

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Bir Zamanlar İstanbul

Show TV yayın akışı

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor

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Yağmur Uçar
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