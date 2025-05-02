TV'de cuma: Bugünkü (2 Mayıs 2025) TV yayın akışları...

Cuma yorgunluğunu televizyon karşısında geçirmek planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.
Diziler, filmler, yarışmalar...
Takip ettiği yayını kaçırmak istemeyenler, "bugün TV'de neler var" sorusuna yanıt arıyor.
2 Mayıs Cuma akışı belli oldu: ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV...
İşte bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Zembilli
Kanal D yayın akışı
07:00 - Kavak Yelleri
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:30 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
07:00 - Güne Başlarken
09:45 - Sana Değer
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Aramızda Kalsın
19:00 - Star Haber
20:00 - Ekşi Elmalar
NOW TV yayın akışı
07:30 - İlk Bakış
08:00 - İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Hudutsuz Sevda
13:30 - En Hamarat Benim
16:45 - Karagül
19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 - Bursa Bülbülü
22:00 - Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
TRT 1 yayın akışı
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Bir Zamanlar İstanbul
Show TV yayın akışı
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor