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TV'de kandil günü: Bugün diziler yayınlanacak mı? 2 Ocak 2025 TV yayın akışları

TV'de kandil günü: Bugün diziler yayınlanacak mı? 2 Ocak 2025 TV yayın akışları Televizyon dünyasında yeni yıl sonrası hareketlilik devam ediyor. Ancak yılbaşı sebebiyle yeni bölümü yayınlanmayan diziler de bulunuyor. Bu kapsamda, gözler 2 Ocak'a çevrildi. Bugün diziler yayınlanacak mı? merak ediliyor. İşte TV yayın akışları...