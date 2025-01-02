TV'de kandil günü: Bugün diziler yayınlanacak mı? 2 Ocak 2025 TV yayın akışları
Yağmur Dinç

Yeni yılın ilk iş günü olarak 2 Ocak'ta TV dünyası da hareketli geçiyor.

Günün stresini TV karşısında atmak isteyenler, takip ettikleri yapımlara göz atıyor.

Yılbaşı sebebiyle birçok yapımın yeni bölümü ertelendi. Bu kapsamda, "2 Ocak Perşembe TV yayın akışları" merak ediliyor.

Aynı zamanda Regaip Kandili olması vesilesiyle de kandil programları da yer alıyor.

Peki; bugün diziler yayınlanacak mı? 2 Ocak'ta TV'de neler var? İşte kanallar...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili Özel

22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Regaib Gecesi Özel

21:15 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz - Tekrar

19:00 Haber

20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

22:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

00:00 Belalı Karakol

NOW TV yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:15 Yabani

02:00 Fatih Savaş İle Regaib Kandili özel

TRT 1 yayın akışı

07:35 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Regaip Kandili

22:00 Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar

Show TV yayın akışı

06:45 Deha

09:45 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ay Lav Yu

22:00 Nasipse Olur

00:30 Siyah Kalp

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

10:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

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Yağmur Dinç
Editor