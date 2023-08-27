TV'de pazar akışı! Bugün hangi diziler var? İşte 27 Ağustos 2023 yayın akışları

TV ekranlarında pazar günü oldukça hareketli...
Birçok dizi, yarışma ve film, izleyicilerle buluşacak.
Aksiyon, macera, dram, komedi gibi türler farklı kanallarda yerini alacak.
Peki, pazar günü TV'de neler var? İşte 27 Ağustos 2023 Pazar günü kanalların günlük yayın akışları...
ATV yayın akışı
10:00 Yerli Sinema Zor Yıllar
12:10 Dizi TV
13:10 Yabancı Sinema Creed 2: Efsane Yükseliyor
15:35 Yerli Sinema Senin Hikayen
17:20 Yerli Sinema Oflu Hoca’nın Şifresi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Anka
22:20 Yabancı Sinema Godzilla
00:40 Yabancı Sinema Gizli Görev
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Yeniden
16:00 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Avcı Katili
Star TV yayın akışı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Acı Tatlı Ekşi
22:30 Yerli Sinema G.O.R.A
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
12:00 Yaz Şarkısı
14:00 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
TRT 1 yayın akışı
09:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
12:40 Hayallerinin Peşinde
13:40 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kaçış Yok
22:15 Yabancı Sinema Tomris
Show TV yayın akışı
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Oh Olsun
14:45 Yerli Sinema Köşeyi Dönen Adam
16:15 Yerli Sinema Petrol Kralları
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Yerli Sinema Şark Bülbülü
TV8 yayın akışı
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır
13:15 Yabancı Sinema Affedilemeyen
15:45 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star