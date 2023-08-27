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TV'de pazar akışı! Bugün hangi diziler var? İşte 27 Ağustos 2023 yayın akışları Abone Olun

TV'de pazar akışı! Bugün hangi diziler var? İşte 27 Ağustos 2023 yayın akışları Pazar günü televizyonda yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları belli oldu. İşte 27 Ağustos 2023 ATV, Kanal D, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, ve TRT 1 yayın akışları...

ensonhaber.com TV ekranlarında pazar günü oldukça hareketli... Birçok dizi, yarışma ve film, izleyicilerle buluşacak. Aksiyon, macera, dram, komedi gibi türler farklı kanallarda yerini alacak. Peki, pazar günü TV'de neler var? İşte 27 Ağustos 2023 Pazar günü kanalların günlük yayın akışları... ATV yayın akışı 10:00 Yerli Sinema Zor Yıllar 12:10 Dizi TV 13:10 Yabancı Sinema Creed 2: Efsane Yükseliyor 15:35 Yerli Sinema Senin Hikayen 17:20 Yerli Sinema Oflu Hoca’nın Şifresi 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Yerli Sinema Anka 22:20 Yabancı Sinema Godzilla 00:40 Yabancı Sinema Gizli Görev Kanal D yayın akışı 08:30 Konuştukça 09:30 Set Ekstra 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 14:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Yeniden 16:00 Ya Çok Seversen 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Yabancı Sinema Avcı Katili Star TV yayın akışı 08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi 09:00 Çöp Adam 11:00 Lezzet Rotası 12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk 14:00 Yalı Çapkını 16:15 Ömer 19:00 Star Ana Haber 20:00 Yerli Sinema Acı Tatlı Ekşi 22:30 Yerli Sinema G.O.R.A Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10:00 Ekonomi Arası 10:05 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi 12:00 Yaz Şarkısı 14:00 Su Koruyucuları: Okula Dönüş 16:00 Ruhun Duymaz 19:00 Fox Ana Haber 20:00 Yaz Şarkısı TRT 1 yayın akışı 09:40 Alparslan: Büyük Selçuklu 12:40 Hayallerinin Peşinde 13:40 Hayatımın Neşesi 19:00 Ana Haber 20:00 Yabancı Sinema Kaçış Yok 22:15 Yabancı Sinema Tomris Show TV yayın akışı 08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Yerli Sinema Oh Olsun 14:45 Yerli Sinema Köşeyi Dönen Adam 16:15 Yerli Sinema Petrol Kralları 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde 22:15 Yerli Sinema Şark Bülbülü TV8 yayın akışı 09:30 Gençlik Rüzgarı 10:00 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır 13:15 Yabancı Sinema Affedilemeyen 15:45 MasterChef Türkiye All Star 20:00 MasterChef Türkiye All Star

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