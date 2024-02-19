TV'de Pazartesi: Bugün hangi diziler var? 19 Şubat yayın akışları
ensonhaber.com

19 Şubat Pazartesi NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.

Her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alıyor. Pazartesilerin dikkat çekenleri arasında Kızıl Goncalar, Bahar, Ömer ve Safir bulunuyor.

Peki, bugün hangi diziler var? İşte kanalların yayın programı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Safir

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

12:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 9

Star TV

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

Fox TV

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kızıl Goncalar

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

TRT 1

07.00 Kül Masalı

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.10 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Show TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22: Bahar

TV8

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024