TV'de pazartesi! Bugünkü (3 Şubat 2025) TV yayın akışları...
Yağmur Dinç

Haftanın ilk gününde milyonlarca insan kendini TV'nin karşısına atmayı planlıyor. Bu doğrultuda, günlük yayın akışı sıkça araştırılıyor.

3 Şubat Pazartesi günü TV'de neler var neler yok, izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Akşam saatlerinde Kızıl

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte bugünkü TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Kardelenler

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Başka Bir Gün

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Annem Ankara

Star TV yayın akışı

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Mavi Boncuk

22:15 Sen Ağlama İstanbul

NOW TV yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

TRT 1 yayın akışı

07:25 Hayatımın Neşesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Masumlar Apartmanı

17:35 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

TV8 yayın akışı

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

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Yağmur Dinç
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