TV'de pazartesi! Bugünkü (3 Şubat 2025) TV yayın akışları...

Haftanın ilk gününde milyonlarca insan kendini TV'nin karşısına atmayı planlıyor. Bu doğrultuda, günlük yayın akışı sıkça araştırılıyor.
3 Şubat Pazartesi günü TV'de neler var neler yok, izleyicilerin gündeminde yer alıyor.
Akşam saatlerinde Kızıl
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte bugünkü TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Kardelenler
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Başka Bir Gün
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Annem Ankara
Star TV yayın akışı
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Mavi Boncuk
22:15 Sen Ağlama İstanbul
NOW TV yayın akışı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
TRT 1 yayın akışı
07:25 Hayatımın Neşesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Masumlar Apartmanı
17:35 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
TV8 yayın akışı
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm