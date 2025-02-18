TV'de Salı Akışı! 18 Şubat 2025 Televiyozdan Yayındakiler...

Yağmur Uçar

Televizyonda izleyecek bir şeyler arayanlar, yayın akışlarına göz atmayı da tercih ediyor.

18 Şubat 2025 Salı günü TV'de neler var neler yok, izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Salı akşamları Bir Gece Masalı, Kral Kaybederse, Şakir Paşa Ailesi, Survivor gibi yapımlar öne çıkıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte bugünkü TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı





Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler 2

22:15 Şeytan Marka Giyer

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:20 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse





NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi

23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...





TRT 1 yayın akışı

07:00 Benim Güzel Ailem

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Dizi

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine





Show TV yayın akışı

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar





TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025