TV'de Salı Akışı! 18 Şubat 2025 Televiyozdan Yayındakiler...

Televizyonda izleyecek bir şeyler arayanlar, yayın akışlarına göz atmayı da tercih ediyor.
18 Şubat 2025 Salı günü TV'de neler var neler yok, izleyicilerin gündeminde yer alıyor.
Salı akşamları Bir Gece Masalı, Kral Kaybederse, Şakir Paşa Ailesi, Survivor gibi yapımlar öne çıkıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte bugünkü TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler 2
22:15 Şeytan Marka Giyer
Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:20 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi
23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
TRT 1 yayın akışı
07:00 Benim Güzel Ailem
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Dizi
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
Show TV yayın akışı
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025