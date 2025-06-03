TV'de sezon finalleri! 3 Haziran yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Haber Merkezi

Televizyon dünyasında, yaz sezonu başlıyor...

Sezon boyunca yayına giren birçok yapım, final yaparak tatile çıkıyor.

Bu kapsamda izleyiciler ise ne izleyeceklerine göz atıyor. Günlük yayın akışları da bu noktada yoğun bir şekilde araştırılıyor.

3 Haziran 2025 Salı günü TV'de birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor.

İşte bugün yayındakiler...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı





Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Dünya İstilası: Los Angeles...





Star TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Altına Hücum

22:15 Çift Kişilik Oda

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

Show TV

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 Eşkıya

TRT 1

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine