TV'de sezon finalleri! 3 Haziran yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Televizyon dünyasında, yaz sezonu başlıyor...
Sezon boyunca yayına giren birçok yapım, final yaparak tatile çıkıyor.
Bu kapsamda izleyiciler ise ne izleyeceklerine göz atıyor. Günlük yayın akışları da bu noktada yoğun bir şekilde araştırılıyor.
3 Haziran 2025 Salı günü TV'de birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor.
İşte bugün yayındakiler...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Dünya İstilası: Los Angeles...
Star TV
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
NOW TV
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Altına Hücum
22:15 Çift Kişilik Oda
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
Show TV
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Eşkıya
TRT 1
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine