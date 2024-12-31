TV'de Yılbaşı Gecesi! 31 Aralık'ta Televizyondakiler...

2025 coşkusu, TV'de de oldukça yüksek...
Yılbaşı gecesinde televizyon karşısında olacak olanlar için birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor.
Müzikten komediye, yarışmadan sinemaya kadar her zevke hitap eden yayınlar yılbaşı gecesini renklendirecek.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte 31 Aralık 2024 yılbaşı gecesi TV yayın akışları...
İşte, bugünkü yılbaşı yayınları...
ATV yayın akışı
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel
03:10 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
07:00 Afilli Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Taş Kağıt Makas
Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Neşeli Hayat
22:30 Alice Müzikali
00:30 Alice Müzikali
02:15 Neşeli Hayat
03:45 Türk Müziği
04:45 Söz
NOW TV yayın akışı
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
01:45 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
TRT 1 yayın akışı
06:40 Hayallerinin Peşinde
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Masumlar Apartmanı
17.00 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
00.15 ABU TV Şarkı Festivali
02:20 Leyla ile Mecnun
Show TV yayın akışı
06:45 Kızılcık Şerbeti
09:45 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
01:00 Yılbaşı Sürprizi
03:45 Bahar
TV8 yayın akışı
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın