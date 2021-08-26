Uçağı birbirine kattığı iddia edilmişti! Melisa Döngel sessizliğini bozdu: İnce çizgimi aşmayın lütfen

Önceki gün İstanbul'dan Bodrum'a giden Melisa Döngel'in uçakta kriz çıkardığı iddia edilmişti. İki çocuğu azarladığı ve çocukların anneleriyle tartıştığı belirtilen Melisa Döngel'den açıklama geldi.

''Sen Çal Kapımı'' adlı dizide yıldızı parlayan ve şimdilerde FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da Çağla karakterine hayat veren oyuncu Melisa Döngel, son dönemde dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor.

Melisa Döngel, aylar önce arkadaşlarıyla gittiği bir kafeye alınmadığı için kavga çıkardığı ve çalışanlara, ''Siz bittiniz, sizi bitireceğim'' diyerek tehditler savurduğuna ilişkin haberlerle gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncunun, bu kez de uçakta kavga çıkardığı iddia edildi.

İddialara göre, 21 yaşındaki Döngel, geçtiğimiz gün İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Uçağa yorgun binen genç oyuncu, iki çocuğun gürültüsünden rahatsız oldu ve onları azarladı.

"SESSİZ OLUN!"

Çocuklara ''Sessiz olun'' diye çıkışan oyuncuya, çocukların anneleri tepki gösterdi. Bu tepkiyle iyice sinirlenen Döngel, ''Çocuklarınıza sahip çıkın. Sizi dinlemek zorunda değiliz. Böyle rahat yolculuk yapacaksanız özel uçak tutun.'' diye bağırdı.

Hosteslerin kavgaya karışan ailenin yerini değiştirmesiyle kavga bitti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Güzel oyuncu, çıkan haberlerin ardından daha fazla dayanamadı ve sessizliğini bozdu.

Melisa Döngel, ''Daha önce yalan gördüm, yalan haber gördüm, yalan yazılan yazılar gördüm. Yalanla alakalı pek çok şey gördüm ama bu cidden senaryo. Gidip bir dizi film yapımcısı falan olun. Eğer konu çocuklarsa bulunduğumuz dünyada onlara en hassas davranacak ilk kişi benimdir. İnce çizgimi aşmayın lütfen.'' sözleriyle iddiların gerçek dışı olduğunu belirtti.