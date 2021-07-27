Ufuk Özkan kimdir? Star Market yarışmasının sunucusu Ufuk Özkan'ın biyografisi

Star TV ekranlarının yarışma programı Star Market'in sunuculuğunu üstlenen Ufuk Özkan'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Ufuk Özkan kimdir? İşte biyografisi...

Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği yepyeni ve heyecan dolu yarışma programı Star Market, Star TV ekranlarında yayın hayatına başladı.

Seyirciyi heyecan dolu bir alışverişin içine sokacak olan Star Market, hafta içi her gün ve cumartesi günleri Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Alışveriş yaptıkça para kazandıran yarışma programı Star Market'in sunuculuğunu ise Ufuk Özkan üstleniyor.

Peki Ufuk Özkan kimdir? İşte Star Market yarışmasının sunucusu Ufuk Özkan'ın biyografisi...

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

11 Nisan 1975 tarihinde Almanya, Jugenheim, Seeheim'de dünyaya gelen Ufuk Özkan, aslen Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Hamzalı köyündendir.

12 yaşında Türkiye'ye gelen Özkan, Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğrenimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir.

Samsun Belediye Ortaokulu mezunu olan Özkan, Samsun Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne devam etmiştir.

1994 yılında İstanbul'a gelen Ufuk Özkan, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarında animatörlük ve palyaçoluk yapmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. ''Tiyatro Kılçık'' ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapan Özkan, 2003 yılında BKM'de "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer almıştır.

Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapan Özkan, Almanca ve İngilizce bilmektedir. "Geniş Aile" dizisinde hayat verdiği "Cevahir" karakteriyle ünlenen oyuncu, Nazan Güneş ile evlidir ve Eren adında bir oğlu vardır.

Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur.