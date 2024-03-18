Ümit Özat'tan olay Fenerbahçe paylaşımı: "Ceza verilirse takımı ligden çekin" Ümit Özat, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Ümit Özat'ın o paylaşımı...

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar gündemdeki yerini koruyor.

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçtan sonra Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Fenerbahçeli futbolcularında karşılık vermesiyle birlikte istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Futbol camiası bu olayı konuşurken ünlü isimlerdende konu hakkında paylaşımlar geldi. Olayla ilgili paylaşım yapanlar arasında eski futbolcu Ümit Özat'ta yer aldı.

Ümit Özat yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ümit Özat şu ifadelere yer verdi;

"Osai ve Batshuayi başta olmak üzere kimseye ceza veremezsiniz. 1 maç değil 1 dakika bile ceza verilirse takımı ligden çekin."