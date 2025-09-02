Ünlü oyuncu Burcu Binici canlı yayında bayıldı

Ünlü oyuncu Burcu Binici, sevenlerini korkuttu..

Katıldığı bir televizyon programında fenalaşan Binici'nin o anları kameraya yansıdı.

Binici, Cnbc-e'de yayınlanan Melis Hazal Karagöz'ün sunduğu programda konuştuğu sırada aniden bayıldı..

ANİDEN YERE YIĞILDI

Sunucu Karagöz'ün "İyi misin?" diye sormasıyla birlikte Binici bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Neye uğradığını şaşıran sunucu, hemen yayının kesilmesini isteyerek araya gitti.

AÇIKLAMA YAPTI: "İYİYİM"

Binici merak edilen sağlık durumu ile ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı.

Binici yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin" dedi.