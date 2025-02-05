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Dilay Kaynak

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Ensonhaber YouTube kanalında Ceyhun Yılmaz ile Aklında Ne Vardı? programı birbirinden özel konuklarla izleyicinin karşısına çıkıyor.

Yılmaz, son programında ünlü şarkıcı Atiye'yi konuk etti.

Müzikal kimliği, farklı kültürleri bir araya getiren benzersiz aranjeleri ve sahne performanslarıyla dinleyicilerini her zaman büyüleyen Atiye, programda hem sanat hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

MÜZİK VE ÖZEL HAYATINA ÖZEL AÇIKLAMALAR

Müzik kariyerinde ritim ve dansın önemine vurgu yapan sanatçı, darbuka sevgisinden ve Hindistan’da aldığı özel müzik eğitiminden bahsetti.

Kendi müzik tarzını yaratırken farklı kültürlerden beslenen sanatçı, başarılı bir prodüktör olan eşi Erol Sebebci birlikte yaptığı projelerin kariyerine kattığı değeri vurguladı.

"TEK BİR TARZI TERCİH ETMİYORUM"

Atiye, şunları söyledi:

Tek bir tarzda tercih etmiyorum şarkı söylemeyi ya da müzik yapmayı. Hep farklı tarzları bir araya getirmeyi seviyorum. Her seferinde farklı bir tarz da denememiz oluyor.

"EROL’LA MÜZİK SAYESİNDE TANIŞTIK, ÜÇ ÇOCUK AŞKIMIZIN EN BÜYÜK KANITI HERHALDE"

Müzisyen bir eşle aynı evi ve aynı sahneyi paylaşmanın avantajlarını dile getiren Atiye, eşiyle olan sanatsal uyumunun kendisini ne kadar beslediğini anlatırken ona olan büyük aşkını da itiraf etti.

Aynı zamanda üç kız çocuğu annesi olan Atiye, sanat ve annelik arasındaki dengenin öneminden ve aile olmanın hayatına kattığı ilhamdan da bahsetti.

Atiye, "Erol ile müzik sayesinde tanıştık, üç çocuk aşkımızın en büyük kanıtı heralde" ifadelerini kullandı..

"NAZARA İNANIRIM, DUA ETMEDEN SAHNEYE ÇIKMAM"

Ayrıca nazara inandığını belirten Atiye " Dua etmeden sahneye çıkmam" dedi.