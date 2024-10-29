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Sosyal medya platformu YouTube'da sürüngenlerle ilgili çektiği videolarla tanınan ve vahşi yaşam tutkusuyla bilinen Graham 'Dingo' Dinkelman, yaklaşık bir ay önce kobra tarafından ısırıldı.

Anafilaktik şok geçiren ve bir süredir komada tutulan Dinkelman'dan kötü haber geldi.

ÜNLÜ YOUTUBER'I KOBRA ISIRDI

Dinkelman, bir kobranın ısırması sonucu gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Dingo'nun vefatının ardından dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geldi.

SEVGİLİ EŞİM HUZUR İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILDI

Eşi Kirsty yaptığı açıklamada, "Dingo bu zor süreçte inanılmaz bir mücadele verdi. Bizimle olmak için savaştığını biliyoruz ve bunun için minnettarız. Ancak tüm gücüne ve direncine rağmen, sevgili eşim bugün ailesinin yanında huzur içinde aramızdan ayrıldı" dedi.