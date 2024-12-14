Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı

Haber Merkezi

2024 yılının geride kalmasına günler kalmışken, yeni yıl kutlamaları şimdiden planlanmaya başladı.

Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 75'i görürken, düzenlenecek eğlence programlarının baş isimleri de belli oldu.

Yılbaşı gecesi konser verecek ünlülerin istediği ücretler dudak uçuklattı.

İşte yılbaşı konseriyle kazancını ikiye katlayacak o ünlü isimler...

HADİSE ZİRVEDE

Ünlü şarkıcı Hadise, yeni yılın ilk konserini Mısır'ın başkenti olan Kahire'de verecek.

Hadise, Kahire konserinden 10 milyon lira elde edecek.

Hadise'nin yılbaşında vereceği konserlerle birlikte elde edeceği ücret ise tam olarak 20 milyon lira.

EBRU GÜNDEŞ

Yılbaşı gecelerinin parlayan yıldızı Ebru Gündeş ise, birçok ünlü gibi konserlerini Kıbrıs'ta verecek.

Gündeş, Kıbrıs konserlerinden 10 milyon lira alacak.

SİBEL CAN

Yılbaşı gecesi için İstanbul'da bir mekan ile anlaşan Sibel Can, konserinden 8 milyon lira kazanacak.

GÜLŞEN

Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta şarkılarını söylemeye hazırlanan Gülşen, 8 milyon lira kazanacak.

KENAN DOĞULU

Geleneğin bozmayarak konserlerini Kıbrıs'ta vermeye hazırlanan Doğulu'nun yılbaşı konserlerinden kazancı 7 milyon lirayı bulacak.

AJDA PEKKAN

Pop müziğin aranan ismi Ajda Pekkan, İstanbul'da vereceği yılbaşı konserinden 7 milyon lira kazanç elde edecek.

YILDIZ TİLBE

Sahneleriyle seyircisinin gönlünde taht kuran Tilbe, yılbaşı gecesi Ankara'da vereceği konser ile 7 milyon lira kazanacak.

SILA, HANDE YENER VE HAKAN ALTUN

Sıla, Hande Yener ve Hakan Altun yılbaşı gecesinin 6 milyon kazanan isimlerinden olacak. 31 Aralık gecesi kaşesini 5 milyon liraya çıkaran ünlü isimler Funda Arar, Aşkın Nur Yengi ve Antalya'da hayranlarıyla buluşacak olan Candan Erçetin.

BÜLENT ERSOY

Yılbaşı gecesi için Almanya'ya seyahat etmeye hazırlanan Diva'nın kazancı dudak uçuklattı.

Ersoy, Almanya konserinden 6 milyon lira alacak.

ÖZCAN DENİZ

Yavru Vatan Kıbrıs'ta sahnelere çıkacak olan Özcan Deniz, yeni yıla 6 milyon lira kazanarak başlayacak.

MUSTAFA SANDAL

Mustafa Sandal 4.5 milyon lirayla İrem Derici de Kıbrıs'tan 3.5 milyon lirayla dönecek isimlerden. Gülben Ergen, Alişan ve Zara yılbaşı gecesi 3 milyon lira kazanacak.