Usain Bolt'un son hali şoke etti! "Merdiven bile çıkamıyorum"

Atletizm tarihine damgasını vuran Jamaikalı sprinter Usain Bolt, hız denilince akla gelen ilk isim olmaya devam ediyor.

21 Ağustos 1986’da Jamaika’da doğan Bolt, kısa sürede dünya sahnesine çıkarak kırılması güç rekorlara imza attı.

"Lightning Bolt" (Yıldırım Bolt) lakabıyla tanınan sporcu, 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak yarışlarında elde ettiği başarılarla tarihe geçti.

2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları’nda toplam 8 altın madalya kazanan Bolt, sprint branşında efsaneleşti.

Şimdilerde ise emekliliğin tadını çıkaran Usain Bolt, son hali ile şaşırttı.

39 yaşındaki Bolt, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada aşil tendonundaki yırtık nedeniyle artık koşamadığını ifade etti.

Tokyo'da medya mensuplarıyla bir araya gelen Bolt, "Genellikle spor salonunda antrenman yapıyorum. Pek hoşlanmıyorum ama bir süredir ara verdiğim için artık gerçekten koşmaya başlamam gerekiyor, çünkü merdiven çıktığımda nefes nefese kalıyorum. Sanırım yeniden tam anlamıyla çalışmaya başladığımda, sadece nefesimi düzene sokmak için birkaç tur atmam gerekecek" dedi.