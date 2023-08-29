Usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti! Ünal Silver kimdir ve kaç yaşında? Ünal Silver neden öldü? Usta oyuncu Ünal Silver 75 yaşında hayatını kaybetti. Ünal Silver'in hayatı ve oynadığı projeler merak edilmeye başladı. İşte usta oyuncunun hayatı..

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Bir süredir tedavi altında olan usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti.

75 yaşında hayatını kaybeden Ünal Silver'in ölüm haberini menajerlik şirketi açıkladı.

Ünal Silver'in menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz."

Ölüm haberi sonrası Ünal Silver hakkında aramalar hız kazandı. Usta oyuncunun hayatı ve kariyeri merak uyandırdı.

Peki, kimdir Ünal Silver? Usta oyuncu hangi dizi ve filmlerde rol aldı. İşte Ünal Silver'in merak edilenleri..

Ünal Silver kimdir?

Ünal Silver 16 Temmuz 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü sinema ve dizi oyuncusunun asıl adı Ünal Gümüş'tür.

Almanya'da oyunculuk yaparken "Gümüş" olan soyadını, telaffuzu kolay olsun diye "Silver" olarak değiştiren usta oyuncu Cem Yılmaz'ın "Hokkabaz" isimli filminde oynamak için 2007 yılında Türkiye'ye geldi.

Ünal Silver Almanya'da ve Türkiye'de birçok tiyatro oyunu, dizi film ve sinema filminde rol aldı.

Usta oyuncunun rol aldığı projeler arasında "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam" ve "Sessiz Fırtına" gibi başarılı yapımlar yer alıyor.

2002 yılından bu yana bir çok projede yer alan usta oyuncu özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Umur Bey karakteri ile dünyanın birçok ülkesinde tanınırlık elde etti.

Rol aldığı diziler

- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İdris, 2020)

- Tövbeler Olsun (2020)

- Kurşun (Kerim Paşa, 2019)

- Vurgun (Feyyaz, 2019)

- Diriliş: Ertuğrul (Umur Bey, 2018)

- Cinayet Masası İstanbul (Çetin Akbay, 2018)

- No: 309 (Haluk Dayı, 2016-2017)

- Aşk Yalanı Sever (Murat Aslan, 2016)

- Şehrin Melekleri (Bedirhan Kurtoğlu, 2015)

- Poyraz Karayel (Sadık Saygıner, 2016)

- Kadim Dostum (Rafet, 2014)

- Benim İçin Üzülme (Şahin, 2012-2013)

- Muhteşem Yüzyıl (Şarlken, 2011)

- Kuzey Güney (Atilla Sinaner, 2011-2012)

- Gönülçelen (Burhan, 2010

- Deli Saraylı (Amiral Sör Edward, 2010)

- Bir Bulut Olsam (Aslan Bulut, 2009)

- Sessiz Fırtına (Kör Rıfat, 2007)

- Yalancı Yarim (Vahi Özkul, 2006)